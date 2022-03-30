Одессит переправлял мужчин призывного возраста через границу

06:37 30 марта Киев, Украина

На Одесщине задержан нарушитель, организовавший перемещение мужчин через границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Жителя Одесщины, который организовал канал переправки лиц через границу, задержали вчера с поличным пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями контрразведки Служба безопасности Украины и работниками Государственного бюро расследований.





