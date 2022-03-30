Одессит переправлял мужчин призывного возраста через границу

На Одесщине задержан нарушитель, организовавший перемещение мужчин через границу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Жителя Одесщины, который организовал канал переправки лиц через границу, задержали вчера с поличным пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями контрразведки Служба безопасности Украины и работниками Государственного бюро расследований.
Жителя Одесщины, который организовал канал переправки лиц через границу, задержали вчера с поличным пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями контрразведки Служба безопасности Украины и работниками Государственного бюро расследований.
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