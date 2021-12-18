Одессит наладил дорогостоящий сбыт персональных данных иностранцев через мессенджер

06:57 01 Декабрь Киев, Украина

Предприимчивый одессит зарабатывал до тысячи долларов за предоставление заказчику информации о конкретном иностранном гражданине, взломав его персональную страницу и скачав все его данные, включая паспортные и банковские данные.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.



Установлено, что 32-летний одессит в мессенджере сбывал базы данных по персональным сведениям иностранных граждан. Базы содержали фамилии, имена и отчества, номера телефонов и социального страхования, паспортные и банковские данные.



Кроме этого, фигурант сбывал базы с авторизационными данными к аккаунтам разных почтовых сервисов.



Одна такая база содержала от 100 до 1 тыс. записей по персональным данным иностранцев. В зависимости от объема базы она стоила до 1 тыс. дол. Оплату подозреваемый получал на электронные кошельки.



Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины. Удалены компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители и карты памяти.



В ходе предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые насчитывали информацию о 42 миллионах иностранцев.



В настоящее время ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины.