Одесса: женщина похитила такси и устроила ДТП

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В Одессе полицейские задержали женщину, которая завладела автомобилем такси и совершила на нем ДТП. Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, - заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.