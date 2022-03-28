Одесса: угонщик авто устроил ДТП

08:24 02 ноября Киев, Украина

В воскресенье, 1 ноября, 35-летний мужчина, угрожая водителю автомобиля, завладел его BMW и устроил дорожно-транспортное происшествие.

Далее автомобиль, двигавшийся на большой скорости, заметили инспекторы на углу Ришельевской и Пантелеймоновской. На требование остановиться водитель не реагировал и продолжал ехать по Среднефонтанской, где врезался в маршрутку. На месте работают следователи.





В результате аварии пострадала женщина-пассажир маршрутки и сам угонщик машины. Их доставили в больницу.