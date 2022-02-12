Одесса: стрельба на Мясоедовской

13:34 20 Май Киев, Украина

Перестрелка на улице Мясоедовской в Одессе потребовала введения правоохранителями спецоперации Перехват

Об этом сообщает городское райуправление полиции № 1.



По предварительной информации, водитель "подрезал" автомобиль, в котором ехали отец с сыном.



Мужчины, 1975 и 1998 рождения догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку и драку, в ходе которой тот совершил в их сторону несколько выстрелов из вероятно травматического оружия, попав одному в ногу, другому - в живот.



Отмечается, что медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, сейчас они в больнице.



Для задержания правонарушителя, который сразу скрылся с места происшествия, правоохранители вводили спецоперацию Перехват. Сейчас с мужчиной проводятся следственные мероприятия.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.