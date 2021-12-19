Одесса: полиция задержала «гастролеров», которые грабили банкоматы

19:05 07 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали банду из трех человек, ограбившую банкомат в городе Киеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.



1 апреля в полицию Киевщины поступил вызов о том, что в одном из отделений банка Броваров сработала сигнализация. На место происшествия прибыл наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.



Как выяснилось, злоумышленники проникли в отделение банка, механически повредили дверцу сейфа и похитили кассеты с денежными средствами в размере 300 тысяч гривен.





После проведения ряда оперативно-розыскных действий полицейские установили, что группа из трех мужчин прибыла из города Одесса, совершила кражу и вернулась обратно. В Одесскую область выехали оперативники, следователи и спецназовцы полиции Киевской области, которые разоблачили фигурантов преступной группы в одной из арендованных квартир города.

Сейчас проверяются факты совершения краж на территории других областей Украины.

Полицейские провели неотложный обыск и изъяли вещественные доказательства, среди которых маскировочная одежда, перчатки и инструменты, указывающие на причастность лиц к кражам из банкоматов в Броварах и Одессе.





У фигурантов изъяли также два автомобиля, которые они использовали во время совершения преступлений. Трех человек задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались граждане Молдовы, в возрасте от 25 до 42 лет.



Злоумышленникам сообщили о подозрении по части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.



Законность пребывания задержанных лиц в Украине сейчас проверяет Государственная миграционная служба.