Одесса: полиция спасла двух граждан Греции, которых похитили и пытали

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Полиция в Одесской области провела спецоперацию по освобождению двух граждан Греции, которых с февраля держали в заложниках.

Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает пресс-служба полиции области.



Отмечается, что после похищения гражданина Греции и его племянника злоумышленники требовали деньги и передачу в собственность недвижимости. После двух месяцев незаконного лишения свободы, пыток, угроз убийством и психологического давления подозреваемые завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.





Похитили 55-летнего и 27-летнего мужчин в феврале. Правоохранители установили, что в течение двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление.

Полицейские уже задержали двух подозреваемых, однако еще продолжаются следственные действия и устанавливаются все причастные.