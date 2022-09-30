Одесса: полиция разоблачила администраторов сети пророссийских каналов

В ходе мониторинга интернет-сети правоохранители обнаружили пророссийский телеграмм-канал. В котором с оперативной скоростью размещались последствия обстрелов дронов-камикадзе. Видео появилось на ресурсе через несколько минут после попадания.
По месту их проживания правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, форменную одежду
оккупационной армии и вещи с вражеской и запретной символикой.
В полиции призвали граждан не распространять фото или видео местности, где был обстрел, отметив, что размещенная информация может быть использована врагом для дальнейшей корректировки своих целей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии