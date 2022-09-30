Одесса: полиция разоблачила администраторов сети пророссийских каналов

12:56 30 сентября Киев, Украина

В ходе мониторинга интернет-сети правоохранители обнаружили пророссийский телеграмм-канал. В котором с оперативной скоростью размещались последствия обстрелов дронов-камикадзе. Видео появилось на ресурсе через несколько минут после попадания.

"Кроме того, администраторы этого и других ресурсов создавали контент, дискредитирующий военнослужащих ВСУ, оправдывали вооруженную агрессию рф и ее действия на территории Украины", - говорится в сообщении.

По месту их проживания правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, форменную одежду

оккупационной армии и вещи с вражеской и запретной символикой.

В полиции призвали граждан не распространять фото или видео местности, где был обстрел, отметив, что размещенная информация может быть использована врагом для дальнейшей корректировки своих целей.