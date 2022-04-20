Одесса: отец морил своего 16-летнего сына голодом

Одессит довел сына до состояния истощения, таким образом, горе-родитель пытался вылечить 16-летнего подростка.
Подростка в тяжелом состоянии с обезвоживанием и дефицитом веса экстренно госпитализировали. Мужчиной занялись правоохранители, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.
Отмечается, что мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду.
По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует «духовного лечения», выраженного в пищевых ограничениях.
Сведения внесены в ЕРДР по признакам ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.
Продолжается следствие, правоохранители выясняют, как такое могло произойти в полной семье, которая не состояла на учете Службы по делам детей и в поле зрения полиции раньше не попадала.
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