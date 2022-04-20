Одесса: отец морил своего 16-летнего сына голодом

06:52 21 июля Киев, Украина

Одессит довел сына до состояния истощения, таким образом, горе-родитель пытался вылечить 16-летнего подростка.

Подростка в тяжелом состоянии с обезвоживанием и дефицитом веса экстренно госпитализировали. Мужчиной занялись правоохранители, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

«Вечером (19 июля - ред.) в городскую больницу доставили 16-летнего парня с обезвоживанием и дефицитом веса. Сейчас подростком, который находится в тяжелом состоянии, занимаются врачи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду.



По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует «духовного лечения», выраженного в пищевых ограничениях.



Сведения внесены в ЕРДР по признакам ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.



Продолжается следствие, правоохранители выясняют, как такое могло произойти в полной семье, которая не состояла на учете Службы по делам детей и в поле зрения полиции раньше не попадала.