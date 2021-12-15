Одесса: начотдела призыва требовал взятку за освобождение от военной службы

07:16 13 Апрель Киев, Украина

В Одессе военнослужащий требовал 6 500 долларов США взятки от гражданина за освобождение его родственника от призыва на военную срочную службу.

Исполняющий обязанности начальника отделения призыва Черноморского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки был задержан во время получения взятки. Подозреваемый угрожал отправкой военнообязанного в район проведения ООС, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, военнослужащий требовал и получил 6,5 тысяч долларов США неправомерной выгоды от гражданина за освобождение от призыва на военную срочную службу его родственника. В случае отказа предоставить неправомерную выгоду угрожал направить его для прохождения службы в воинскую часть, которая выполняет свои задачи в составе Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.



Также правоохранители устанавливают и других лиц, причастных к вымогательству взятки.