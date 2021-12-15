Одесса: начотдела призыва требовал взятку за освобождение от военной службы

В Одессе военнослужащий требовал 6 500 долларов США взятки от гражданина за освобождение его родственника от призыва на военную срочную службу.
Исполняющий обязанности начальника отделения призыва Черноморского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки был задержан во время получения взятки. Подозреваемый угрожал отправкой военнообязанного в район проведения ООС, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Также правоохранители устанавливают и других лиц, причастных к вымогательству взятки.
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