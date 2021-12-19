Одесса: мужчина "вежливо" ограбил продавца

Одесские правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Суворовском районе города.
Мужчина зашел в магазин, зная, что там работает женщина в возрасте, которая не будет сопротивляться, и "вежливо попросил" ее, угрожая ножом, отдать ему деньги и ценные вещи, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Таким образом злоумышленник разжился тремя тысячами гривен и кольцом.
Таким образом злоумышленник разжился тремя тысячами гривен и кольцом.
У фигуранта изъяли предполагаемое орудие преступления - нож и кольцо его жертвы. А деньги, как заявил злоумышленник, он уже потратил.
На допросе мужчина утверждал, что просил женщину расстаться с ценностями "вежливо".
Правонарушитель задержан. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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