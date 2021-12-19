Одесса: мужчина "вежливо" ограбил продавца

20:56 26 Март Киев, Украина

Одесские правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Суворовском районе города.

Мужчина зашел в магазин, зная, что там работает женщина в возрасте, которая не будет сопротивляться, и "вежливо попросил" ее, угрожая ножом, отдать ему деньги и ценные вещи, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



Таким образом злоумышленник разжился тремя тысячами гривен и кольцом.

"За сутки оперативники установили: правонарушение совершил 27-летний местный житель, в суде на рассмотрении относительно которого сейчас находятся обвинительные акты за кражу, грабеж и телесные повреждения", - говорится в сообщении правоохранителей.

У фигуранта изъяли предполагаемое орудие преступления - нож и кольцо его жертвы. А деньги, как заявил злоумышленник, он уже потратил.



На допросе мужчина утверждал, что просил женщину расстаться с ценностями "вежливо".



Правонарушитель задержан. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.