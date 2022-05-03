Одесса: мужчина угрожал взорвать McDonald’s

Сотрудники правоохранительных органов Одессы задержали правонарушителя, который угрожал администрации кафе McDonald’s взрывом и требовал вызвать полицию.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в четверг, 10 декабря.
Оказавшись внутри общепита, неизвестный мужчина сообщил о наличии у него взрывного устройства и планах его применить. Администрация вызвала полицию.
На вызов прибыло большое количество полицейских, пожарные команды и взрывотехники, которые оцепили место инцидента, был введен план "Гром".
Силовикам удалось быстро его обезвредить.
При проверке гранаты у него не нашли. Сам он объяснил свое поведение сложной жизнью. Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии