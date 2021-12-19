Одесса: конфликт мамы и дочки вылился в ожоги I-II степени

09:16 09 Апрель Киев, Украина

В отделение полиции города Одессы поступило заявление мужчины о том, что его супруга нанесла телесные повреждения горячей сквородой их совместной дочери.

Об этом сообщает одесское районное управление полиции № 1.



Поздно вечером 7 апреля во время конфликта 10-летнюю девочку горячей сковородой ударила ее мать. Потерпевшей врачи диагностировали ожоги бедра и ягодиц I-II степени. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно. По этому поводу отец ребенка обратился с заявлением в полицию



Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных малолетней девочке телесных повреждений.



В отношении женщины работники ювенальной превенции уже составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и совершение домашнего насилия в отношении дочери.



О происшествии полицейские сообщили службу по делам детей для взятия семьи на контроль.