Одесса: коммунальщика-взяточника поймали на горячем

14:27 25 Май Киев, Украина

Директор одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. грн, пообещал передать в аренду помещение в 200 м кв.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Разоблачили деятельность коммунальщика оперативники управления стратегических расследований в Одесской области с коллегами-правоохранителями. Вчера, 24 мая, чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, а с места происшествия изъяли всю сумму средств", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.