Одесса: коммунальщика-взяточника поймали на горячем

Директор одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. грн, пообещал передать в аренду помещение в 200 м кв.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
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