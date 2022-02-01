Одесса: кардиохирург попался на взятке 

14:59 12 Май Киев, Украина

Правоохранители задержали во время получения неправомерной выгоды заведующего отделением кардиохирургии одного из коммунальных медучреждений Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуроров Одесской облпрокуратуры следователи СУ ГУ НП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников СБУ задержали во время получения неправомерной выгоды заведующего отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что врач требовал и получил $11 тыс. взятки от пациента больницы за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты.



По данным следствия, в медицинском учреждении систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или требующих иной медицинской помощи.



Медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям на сердце. Проведение таких операций они оценивали от 80 до 400 тыс. грн - в зависимости от их сложности и состояния больных.



В прокуратуре добавили, что такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов шунтов тоже осуществляется за бюджетные средства.



На данный момент решаются вопросы относительно объявления указанному должностному лицу о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.