Одесса: капитан полиции создал сеть борделей

15:47 15 Октябрь Киев, Украина

Департамент внутренней безопасности задержал и объявил о подозрении в создании целой сети борделей и сутенерстве, участковому офицеру Суворовского отдела полиции.

Как сообщило местное издание, уголовное производство открыли еще в начале сентября. Соучастницей капитана полиции была 25-летняя одесситка. Вместе с полицейским они создали сеть борделей, в которой работали больше десяти администраторов, водителей, охранников, — а также свыше 30 проституток.



Клиенты по телефону заказывали услуги, которые девушки оказывали им в салонах — арендованных квартирах. 55% от полученных денег женщины отдавали дежурному администратору. В борделях действовали четкие правила: если клиент расплачивался иностранной валютой — деньги в полном объеме отдавались администрации. Кроме того, еженедельно каждая проститутка сдавала средства на уборку квартиры и оплату коммунальных услуг. Если девушка приходила на рабочее место нетрезвая, секс-работницу штрафовали.



