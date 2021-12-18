Одесса: Хулиганские нападения на одесские трамваи

23:13 23 Июль Киев, Украина

Новости Одессы: В Одессе группа хулиганов по неустановленным причинам нападает на трамваи. В результате одного из них пострадал водитель. Транспортному предприятию нанесен серьезный ущерб. Злоумышленники не пойманы.

Три трамвая стали объектами внимания хулиганов. Два из них закидали камнями, пострадал водитель. Еще в одном вагоне сорвали обшивку с сидений.

Поздно вечером 22 июля с разницей в полчаса хулиганы закидали камнями два трамвая №18. Один из них шел в ДЕПО, и на улице Маловского неизвестные начали по нему настоящую бомбардировку камнями. Они пробили лобовое стекло, пострадал водитель. Во втором случае удары пришлись на боковые стекла, обошлось без пострадавших.

23 июля, в пятом трамвае на Французском бульваре трое подростков сорвали обшивку с сидений и разрисовали их краской. Водитель это заметил, попытался заблокировать выход, но малолетние хулиганы сбежали через окно.