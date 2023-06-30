Одесса: дерзкое нападение у банка

12:52 02 июня Киев, Украина

Одесские новости: Полицейские разыскивают злоумышленников, которые у банковского учреждения в Приморском районе напали на мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Так, трое неизвестных разбили стекло в припаркованной машине, в которой сидел мужчина, отобрали у него сумку и скрылись на своем автомобиле Audi.

В Одессе и прилегающих районах области введён специальный оперативный план «Перехват». Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию правонарушителей.