Одесчина: пьяный сосед поджег соседку

14:12 11 Май Киев, Украина

В отделение полиции на Одесчине доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который обругал и поджег свою соседку. Пострадавшая женщина пыталась помешать его драке с супругой.

Об этом сообщает Сектор полицейской деятельности №1 Подольского районного управления полиции.

"Вчера 37-летняя гражданка была госпитализирована в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Состояние ее стабильно тяжелое. Как установили полицейские, пострадавшая пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и хотел ее побить. Агрессивно настроенный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку легковоспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили жители села, которые услышали крики о помощи. Они же вызвали скорую и полицию", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, сейчас 54-летний правонарушитель помещен в изолятор временного содержания.



Его действия следствие квалифицировало по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.