Очередной жертвой российских мародеров стал Херсонский художественный музей

Российские оккупанты разграбили Херсонский художественный музей, вывезя из него все ценное в Крым. Об этом заведение сообщило в пятницу, 4 ноября в Facebook.
Отмечается, что с 31 октября по 3 ноября самопровозглашенная "власть" завезла в музей три-четыре десятка людей, выносивших произведения искусства и оргтехнику. Подчеркивается, что о деликатном отношении к старинным раритетам даже речи не идет - картины не запаковывали должным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье.
В музее сообщили, что 1 ноября оккупанты погрузили и вывезли в сопровождении вооруженных автоматами людей в гражданском три фуры и школьный автобус, 2 ноября - еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны. При хищении одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты.
Руководила так называемой "эвакуацией" псевдодиректор Наталья Десятова, которую херсонцы могут знать как певицу из кафе Театральное, сообщают в музее. При этом отмечается, что среди сотрудников музея также нашлись коллаборанты.
По мнению действующего директора музея Алины Доценко, в Крыму "принимают" коллекцию Херсонского художественного музея также бывшие ее подчиненные - Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые заранее "эвакуировались".
Ранее херсонский гауляйтер допустил отход войск рф на левый берег Днепра. Он также посоветовал оставшимся на правом берегу жителям "максимально быстро" уходить на левый.
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