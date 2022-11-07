Очередной жертвой российских мародеров стал Херсонский художественный музей

Российские оккупанты разграбили Херсонский художественный музей, вывезя из него все ценное в Крым. Об этом заведение сообщило в пятницу, 4 ноября в Facebook.

"Херсонский художественный музей разграблен российскими оккупантами. Это по-их называется "эвакуация", по-нашему - мародерство под лозунгами "сохранения культурных ценностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 31 октября по 3 ноября самопровозглашенная "власть" завезла в музей три-четыре десятка людей, выносивших произведения искусства и оргтехнику. Подчеркивается, что о деликатном отношении к старинным раритетам даже речи не идет - картины не запаковывали должным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье.

В музее сообщили, что 1 ноября оккупанты погрузили и вывезли в сопровождении вооруженных автоматами людей в гражданском три фуры и школьный автобус, 2 ноября - еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны. При хищении одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты.

"Надеемся в ближайшее время узнать, что именно было незаконно вывезено за четыре дня, но в том, что самое ценное (XVII-XIX в) забрали в первую очередь, сомнений нет. Груз был направлен в Крым, но не факт, что это последний пункт назначения", - говорится в сообщении.

Руководила так называемой "эвакуацией" псевдодиректор Наталья Десятова, которую херсонцы могут знать как певицу из кафе Театральное, сообщают в музее. При этом отмечается, что среди сотрудников музея также нашлись коллаборанты.

По мнению действующего директора музея Алины Доценко, в Крыму "принимают" коллекцию Херсонского художественного музея также бывшие ее подчиненные - Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые заранее "эвакуировались".

Ранее херсонский гауляйтер допустил отход войск рф на левый берег Днепра. Он также посоветовал оставшимся на правом берегу жителям "максимально быстро" уходить на левый.