Очередной взрыв на Пермском пороховом заводе в россии

08:20 23 октября Киев, Украина

На пороховом заводе в Кировском районе Перми произошел взрыв, далее возник пожар. Об этом в субботу 22 октября сообщили местные Telegram-каналы, а также сайт Properm.ru.

По информации СМИ погибли три человека. 

Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь на площади 20 квадратных метров. 

Скриншот страницы Телеграм-канала

Подобные трагедии на заводе происходят регулярно. Последний раз пермский пороховой взрывался 1 мая этого года. Тогда погибли три сотрудницы предприятия. 

Как отмечают в местных пабликах, пороховой завод работал в три смены, выпуская вооружение для войны с Украиной. Кроме зарядов к РСЗО "Ураган" и "Смерч" на заводе производили двигатели для Казанского вертолетного завода.

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