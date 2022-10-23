Очередной взрыв на Пермском пороховом заводе в россии

08:20 23 октября Киев, Украина

На пороховом заводе в Кировском районе Перми произошел взрыв, далее возник пожар. Об этом в субботу 22 октября сообщили местные Telegram-каналы, а также сайт Properm.ru.

По информации СМИ погибли три человека.

Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь на площади 20 квадратных метров.

Подобные трагедии на заводе происходят регулярно. Последний раз пермский пороховой взрывался 1 мая этого года. Тогда погибли три сотрудницы предприятия.

Как отмечают в местных пабликах, пороховой завод работал в три смены, выпуская вооружение для войны с Украиной. Кроме зарядов к РСЗО "Ураган" и "Смерч" на заводе производили двигатели для Казанского вертолетного завода.

Ранее в городе Шебекино (Белгородская область рф) вспыхнул сильный пожар.

А на днях в Белгороде горела подстанция, в городе не было света.