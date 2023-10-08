Очередной ночной обстрел Херсона. Пострадали 11 гражданских, среди них младенец

09:28 08 октября Киев, Украина

Практически не прекращаются обстрелы освобожденной от рашистов территории Херсонщины. Как сообщил сегодня, 8 октября, глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин, во время ночной атаки пострадали 11 мирных жителей, в том числе младенец.

"Херсонщина пережила еще одну ужасную ночь... Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели", - отметил он.

Глава региона отметил, что травмы получили 11 горожан, в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Среди пострадавших – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали.

Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс.

Также под удар Градами попала деревня Станислав, добавил Прокудин.

По данным Херсонской областной прокуратуры, ночью 8 октября войска рф массированно обстреляли город Херсон и село в Станиславской общине.

"В областном центре травмированы семь горожан, среди которых девятимесячный ребенок. В селе оккупанты попали в частный дом. Пострадала семья из четырех взрослых людей", - уточнили в ведомстве.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Накануне армия рф обстреляла кассетными боеприпасами село Беленькое в Запорожской области. В результате атаки погибли двое и еще двое мирных жителей получили ранения.