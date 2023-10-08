Очередной ночной обстрел Херсона. Пострадали 11 гражданских, среди них младенец

Практически не прекращаются обстрелы освобожденной от рашистов территории Херсонщины. Как сообщил сегодня, 8 октября, глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин, во время ночной атаки пострадали 11 мирных жителей, в том числе младенец.
Глава региона отметил, что травмы получили 11 горожан, в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Среди пострадавших – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали.
Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс.
Также под удар Градами попала деревня Станислав, добавил Прокудин.
По данным Херсонской областной прокуратуры, ночью 8 октября войска рф массированно обстреляли город Херсон и село в Станиславской общине.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Накануне армия рф обстреляла кассетными боеприпасами село Беленькое в Запорожской области. В результате атаки погибли двое и еще двое мирных жителей получили ранения.
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