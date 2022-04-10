Очередной фейк России: провокация СБУ на несуществующем химзаводе

После того, как россияне проглотили чушь про завербованных комаров и птиц, российский фейкомет заработал с новой силой. И если такие страшные птицы, по мнению россиян, существуют, то кто будет проверять, существует ли некий химзавод под Харьковом? Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские спецслужбы якобы готовят "провокацию" на химзаводе под Харьковом, который, как выяснилось, давно ликвидирован.
По данным издания, на картах Google упомянутый завод действительно есть, однако он закрыт и ликвидирован как предприятие еще в 2012 году - железнодорожные пути к нему разобраны, в 2013 году было взорвано одно из зданий завода.
Ранее в МВД Украины заявили, что обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске был четко спланированной провокацией России, чтобы обвинить в этом Украину.
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