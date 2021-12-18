Очередной акт вандализма в вагоне "Укрзализныци". Видео

15:31 10 Июль Киев, Украина

В одном из пригородных поездов "Укрзализныци", вандалы "развлекались", ломали окна и сидения.

Так, в Сети появились кадры, как две молодые девушки беспощадно уничтожают недавно обновленный вагон. Соответствующее видео опубликовано на странице "Укрзализныци" в Facebook 10 июля.

В компании отметили, что передали все материалы в полицию и ждут от правоохранителей помощи. Украинцы начали активно комментировать это видео и предложили "Укрзализныце" установить хотя бы в обновленных вагонах камеры видеонаблюдения.

"Да, вы правы, камеры видеонаблюдения действительно нужны, однако мы не можем позволить себе их закупать и устанавливать на всех пригородных поездах, так как пригородное сообщение и так убыточное (более 6,5 миллиардов гривен убытков за год)", - ответили в УЗ.