Очередной акт вандализма в вагоне "Укрзализныци". Видео

В одном из пригородных поездов "Укрзализныци", вандалы "развлекались", ломали окна и сидения.
Так, в Сети появились кадры, как две молодые девушки беспощадно уничтожают недавно обновленный вагон. Соответствующее видео опубликовано на странице "Укрзализныци" в Facebook 10 июля.
В компании отметили, что передали все материалы в полицию и ждут от правоохранителей помощи. Украинцы начали активно комментировать это видео и предложили "Укрзализныце" установить хотя бы в обновленных вагонах камеры видеонаблюдения.
Также в компании добавили, что есть случаи, когда полиция реагирует не так быстро, как того требует ситуация. После расформирования транспортной милиции ситуация с вандалами стала намного хуже
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии