Очередное самоубийство в киевской больнице

Вчера в Запорожье, сегодня в Киеве. Участились случаи самоубийств среди граждан, которым подтвердили диагноз ковид.
Так, по данным столичной полиции, в одной из больниц Киева покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса. Она повесилась.
Событие произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.
"Женщина была 1942 года рождения, в больнице №12 она действительно лечилась от коронавируса. Открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство с пометкой" самоубийство", - отметили в полиции.
Это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавируса.
Событие произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.
"Женщина была 1942 года рождения, в больнице №12 она действительно лечилась от коронавируса. Открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство с пометкой" самоубийство", - отметили в полиции.
Это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавируса.
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