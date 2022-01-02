Очередное нападение на офис ОПЗЖ

18:47 26 Август Киев, Украина

Хулиганские действия в отношении партии "Оппозиционная платформа за жизнь" продолжаются, ночью, 26 августа злоумышленники повредили фасад нового офиса организации.

Как сообщил глава харьковской городской организации ОПЗЖ , депутат Андрей Лесик, инцидент произошел на улице Полтавский Шлях, 22.

"Под покровом ночи в Харькове совершено нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционная платформа за жизнь" и общественную приемную депутата Харьковского городского совета Лесика Андрея. Откровенный террор в отношении ОПЗЖ продолжается", - написал депутат, добавив, что офис по данному адресу был открыт днем ранее.

Он также опубликовал фотографии поврежденного партийного баннера на входе в офис, а также разрисованных краской табличек с многочисленными наклейками и символикой националистической организации Centuria.



Как сообщалось, старый офис ОПЗЖ в Харькове неизвестные неоднократно обливали краской, а в декабре 2019 года ко входу в офис прикрепили учебную гранату с запалом к ней.



