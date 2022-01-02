Очередное нападение на офис ОПЗЖ

Хулиганские действия в отношении партии "Оппозиционная платформа за жизнь" продолжаются, ночью, 26 августа злоумышленники повредили фасад нового офиса организации.
Как сообщил глава харьковской городской организации ОПЗЖ, депутат Андрей Лесик, инцидент произошел на улице Полтавский Шлях, 22.
Он также опубликовал фотографии поврежденного партийного баннера на входе в офис, а также разрисованных краской табличек с многочисленными наклейками и символикой националистической организации Centuria.
Как сообщалось, старый офис ОПЗЖ в Харькове неизвестные неоднократно обливали краской, а в декабре 2019 года ко входу в офис прикрепили учебную гранату с запалом к ней.
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