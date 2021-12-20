Очередная утечка топлива из танкера Delfi

19:04 24 Июль Киев, Украина

Танкер Delfi продолжает наносить ущерб экологии, так, сегодня произошел очередной выброс нефтепродуктов в море, площадь пятна достигла 7,5 тыс. м², оно движется в сторону берега.

Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов



По словам чиновника, специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров. Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.



Отмечается, что сейчас Delfi готовят ко второй попытке подъема, которую собирается предпринять судовладелец. К судну подогнали плавучий кран - при его помощи будут заводить стальные тросы.