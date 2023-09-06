Очередная перестрелка между "кадыровцами" и россиянами в Мариуполе - Андрющенко

Уже не первый раз происходят конфликты между различными группировками в российском войске. Об очередной стычке группировок в Мариуполе рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что в районе "Кирова" в субботу, 19 августа, произошел переросший в стрельбу конфликт между "кадыровцами" и российскими оккупантами.
По его словам, собралась группа автомобилей с "кадыровцами" и россиянами. Во время разборок раздавались выстрелы.
Затем количество автомобилей выросло еще до около двадцати единиц.
Он отметил, что конфликт продолжался до 22.00.
По данным советника городского головы Мариуполя, причиной конфликта было то, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без какого-либо документа.
Напомним, что "кадыровцы" устроили стрельбу с российскими военными во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем. Это стало причиной гибели не менее семи местных жителей и четырех оккупантов.
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