Очередная перестрелка между "кадыровцами" и россиянами в Мариуполе - Андрющенко

10:46 20 августа Киев, Украина

Уже не первый раз происходят конфликты между различными группировками в российском войске. Об очередной стычке группировок в Мариуполе рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что в районе "Кирова" в субботу, 19 августа, произошел переросший в стрельбу конфликт между "кадыровцами" и российскими оккупантами.

По его словам, собралась группа автомобилей с "кадыровцами" и россиянами. Во время разборок раздавались выстрелы.

Затем количество автомобилей выросло еще до около двадцати единиц.

"Чтобы сдержать конфликт, россияне вызвали спецподразделение", – рассказал Андрющенко.

Он отметил, что конфликт продолжался до 22.00.

"Доехали и Ахмат, и россияне. Раздавались выстрелы, и два автомобиля скорой помощи кого-то увезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению, без массовой стрельбы друг в друга", - говорится в сообщении.

По данным советника городского головы Мариуполя, причиной конфликта было то, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без какого-либо документа.

Напомним, что "кадыровцы" устроили стрельбу с российскими военными во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем. Это стало причиной гибели не менее семи местных жителей и четырех оккупантов.