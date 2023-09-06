Очередная ночная атака рф на Хмельницкую область, пострадали мирные люди

10:01 19 августа Киев, Украина

Тревожной эта ночь на субботу, 19 августа, была для всей Украины. Очередной атаке российских агрессоров подверглась Хмельницкая область. Как сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин, есть пострадавшие среди мирных жителей.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги Хмельницкая область снова была атакована врагом", - отметил чиновник.

Он рассказал, что в нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

Кроме того, из-за этой атаки пострадали две женщины - у них ранения обломками стекла.

Еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Оперативные группы продолжают обследование для фиксирования последствий вражеской атаки.

Как сообщалось, тревога была объявлена в ряде восточных областей из-за угрозы атаки дронами-камикадзе, а также вражеской авиации. Позже в воздушных силах предупредили, что в Украину залетает новая группа Шахедов. Впоследствии тревога быстро распространилась на запад.