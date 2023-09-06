Очередная ночная атака на Одесчину: сбиты 17 дронов, но есть попадание - ОВА

08:20 04 сентября Киев, Украина

Как и в прошлую ночь, российские агрессоры продолжили воздушные атаки на Одесчину. Как сообщил утром 4 сентября глава областной военной администрации Олег Кипер, более трех часов продолжалась атака ударными беспилотниками юга Одесской области, 17 дронов сбила ПВО, однако есть попадания.

"В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков в результате сбития возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на 7:00 огонь ликвидирован", - отметил он.

Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет, на месте продолжают работать соответствующие службы и правоохранители.

Как уточнили Силы обороны юга, массированная ночная атака велась ударными БПЛА типа Shahed-136 и была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Напомним, ночью 3 сентября россияне совершили несколько волн атак дронами-камикадзе Shahed-136/131 по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области. В общей сложности враг выпустил 25 беспилотников, 22 удалось уничтожить.

В результате попадания возник пожар, пострадали по крайней мере два человека.