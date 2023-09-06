Очередная ночная атака на Одесчину: сбиты 17 дронов, но есть попадание - ОВА

Как и в прошлую ночь, российские агрессоры продолжили воздушные атаки на Одесчину. Как сообщил утром 4 сентября глава областной военной администрации Олег Кипер, более трех часов продолжалась атака ударными беспилотниками юга Одесской области, 17 дронов сбила ПВО, однако есть попадания.
Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет, на месте продолжают работать соответствующие службы и правоохранители.
Как уточнили Силы обороны юга, массированная ночная атака велась ударными БПЛА типа Shahed-136 и была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.
Напомним, ночью 3 сентября россияне совершили несколько волн атак дронами-камикадзе Shahed-136/131 по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области. В общей сложности враг выпустил 25 беспилотников, 22 удалось уничтожить.
В результате попадания возник пожар, пострадали по крайней мере два человека.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии