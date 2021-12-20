Очередная авария на водопроводе в Киеве. Фонтан бьет до девятого этажа

18:50 11 Июль Киев, Украина

Сегодня, по сообщению информагентства УНИАН, в столичном жилмассиве Березняки, на улице Миколайчука произошел прорыв магистрального водопровода.

Струя холодной воды бьет под напором, достигая верхних этажей девятиэтажного дома. В некоторых местах на застекленных балконах фонтаном выбиты стекла. 

фото: фонтан холодной воды бьет до девятого этажа

Водители припаркованных рядом автомобилей спешно убирают их. 

Еще один прорыв магистрального водопровода в это же время произошел в Киеве на улице Леваневского. По словам очевидцев, вверх вместе с водой летят массивные камни.  

На сайте Киевводоканала отсутствует информация об этих авариях. 

Как сообщалось, в Киеве 3 июля прорвало трубу с горячей водой на Введенской улице. "Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – сообщили очевидцы. 

Ранее в Киеве на Большой Васильковской прорвало магистральную трубу после начала гидравлических испытаний теплосети.