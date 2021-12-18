Обыски в мэрии Днепра касаются земельных вопросов

Как сообщило сегодня, 16 июля, агентство УНИАН, с утра в мэрии Днепра проводятся обыски. Из источников в правоохранительных органах стало известно, что проведением обысков занимаются сотрудники реформироанной СБУ совместно с Офисом генпрокурора.

Сообщается, что обыски санкционированы судом по делу о хищениях государственных средств чиновниками городского совета г.Днепр и касаются земельных вопросов.

Обыски проводит группа столичных следователей. Однако пока пресс-служба мэрии Днепра недоступна для комментариев.

Также стало известно, что обыски проводятся в департаменте земельных ресурсов (очевидно, речь идет о Департаменте по работе с активами Днепровского городского совета, - ред.) в кабинете директора Дмитрия Мовшина.

Напомним, в июне в мэрии Днепра сотрудники прокуратуры области и СБУ провели обыски по делу о злоупотреблении служебным положением при госзакупках.