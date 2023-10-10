Обыски у мэра Мукачево: расследование коррупционной схемы при продаже стадиона

Правоохранительные органы проводят обыски у городского головы Мукачево, Андрея Балоги, сына известного политика Виктора Балоги.
Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, Ванду Мильо. Дополнительные детали будут предоставлены позже.
По информации местного журналиста Виталия Глаголы, который опубликовал сообщение в Telegram, обыски проводятся в связи с возможной коррупционной схемой, связанной с продажей стадиона "Авангард". Глагола утверждает, что, согласно его источникам в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), ущерб от продажи стадиона и земельных участков составляет почти 100 миллионов гривен, и что стоимость объекта была занижена на эту сумму.
Также обыски начались у председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя, почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также у экс-депутата Закарпатского областного совета и владельца гостиницы в Ужгороде, Алексея Баранюка. Глагола также утверждает, что эти лица также могут быть связаны с покупкой стадиона "Авангард" по заниженной стоимости.
Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, Ванду Мильо. Дополнительные детали будут предоставлены позже.
По информации местного журналиста Виталия Глаголы, который опубликовал сообщение в Telegram, обыски проводятся в связи с возможной коррупционной схемой, связанной с продажей стадиона "Авангард". Глагола утверждает, что, согласно его источникам в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), ущерб от продажи стадиона и земельных участков составляет почти 100 миллионов гривен, и что стоимость объекта была занижена на эту сумму.
Также обыски начались у председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя, почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также у экс-депутата Закарпатского областного совета и владельца гостиницы в Ужгороде, Алексея Баранюка. Глагола также утверждает, что эти лица также могут быть связаны с покупкой стадиона "Авангард" по заниженной стоимости.
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