Обыски школ и выдумки: в Мелитополе очередной акт террора

13:04 23 июня Киев, Украина

В Мелитополе под угрозой автоматов оккупанты организовали "выпускной". Иван Федоров, городской голова Мелитополя, написал об этом.



С самого утра каждую школу тщательно обыскали с помощью собак. Людям рассказывают выдумки о поиске взрывчатки, якобы связанной с ВСУ и партизанами.



После этого военные и полиция окружили образовательные учреждения. Одиннадцатиклассникам задают вопросы при входе в школу.