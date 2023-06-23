Обыски школ и выдумки: в Мелитополе очередной акт террора

13:04 23 июня Киев, Украина

В Мелитополе под угрозой автоматов оккупанты организовали "выпускной". Иван Федоров, городской голова Мелитополя, написал об этом.

С самого утра каждую школу тщательно обыскали с помощью собак. Людям рассказывают выдумки о поиске взрывчатки, якобы связанной с ВСУ и партизанами.

После этого военные и полиция окружили образовательные учреждения. Одиннадцатиклассникам задают вопросы при входе в школу.
 
"Все это просто еще одна сцена из кино для пропагандистов, которые пытаются продемонстрировать, что жизнь на оккупированной территории идет своим чередом. На самом деле это лишь очередной акт террора в условиях оккупации",- написал Федоров.