Обыски, побои и ночь на морозе – так оккупанты издевались над ехавшими из Запорожья

10:38 04 декабря Киев, Украина

Оккупанты почти два дня продержали в заложниках гражданских, которые пытались проехать через вражеский блокпост в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

2 декабря оккупанты заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в мороз ночевать на обочине дороги.

"Испуганные рашисты в очередной раз прикрылись гражданскими как живым щитом. Людей, ехавших из Запорожья поддержать близких в оккупации, российские не пропустили на блокпосте в Васильевке. Оккупанты оставили гражданских зимой, в минусовую температуру, ночевать на обочине дороги. Говорят, боятся обстрелов. Поэтому поставили перед своей военной базой колонну автомобилей мирных людей", - написал Федоров два дня назад.

Сегодня, 4 декабря, мэр Мелитополя сообщил продолжение этой возмутительной истории.

"Продолжением этого террора стал очередной террор. Из тех гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили. Некоторых сразу депортировали в сторону Запорожья. А некоторых "покатали". Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку. Ко всем людям орки применили тотальный осмотр, проверяли слишком нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применяли физическую силу - били прикладом автомата. При этом всё в стиле рашистов: никаких объяснений - только грубый разговор и насилие. После двух дней беспричинного террора люди были вынуждены вернуться в Запорожье", - рассказал Федоров.

Ранее сообщалось, что оккупанты завозят в Мелитополь учителей из Дагестана.