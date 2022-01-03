Объявленную в розыск В Кривом Роге девушку нашли в карьере на глубине 170 м

Новости Кривого Рога: Исчезнувшую 17 августа Ирину Калинчук нашли мертвой.
Ее тело обнаружили в карьере в Терновском районе на глубине более 170 м спасатели.
"Тело пропавшей нашли, его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Сейчас выясняются обстоятельства смерти девушки", - рассказали в полиции.
/>Труп лежал на выступлении пропасти почвы. Его достали с помощью альпинистского снаряжения.
Ее тело обнаружили в карьере в Терновском районе на глубине более 170 м спасатели.
"Тело пропавшей нашли, его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Сейчас выясняются обстоятельства смерти девушки", - рассказали в полиции.
/>Труп лежал на выступлении пропасти почвы. Его достали с помощью альпинистского снаряжения.
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