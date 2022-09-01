Обстрелы Запорожья: тяжелое ранение 8-летней девочки

В Запорожском районе, в селе Шевченковское, во время обстрела российскими военными была тяжело ранена 8-летняя девочка. Об этом в пятницу, 19 августа, в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Еще двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.
С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.
Напомним, по состоянию на утро 19 августа, из-за вооруженной агрессии российской федерации, по официальной информации ювенальных прокуроров 362 ребенка погибли и более 716 получили ранения разной степени тяжести.
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