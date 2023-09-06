Обстрелы Запорожской области: более 100 ударов по 26 населенным пунктам

12:57 16 августа Киев, Украина

Российские войска нанесли 100 ударов по 26 населенным пунктам Запорожской области за сутки, 15 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко в Telegram.



В частности, войска рф обстреляли из артиллерии населенные пункты Гуляйполе, Новоданиловка, Омельник, Левадное, Новоандреевка, Темировка, Каменское, Пятихатки, Пlavni и другие села на линии огня. Кроме того, были нанесены авиаудары по Таврическому и Орехову, а также обстреляны из реактивных систем залпового огня Новодаровка и Белогорье.



Также четыре беспилотника атаковали Железнодорожное, Малиновку, Новоивановку и Затишье. Пять ракетных ударов были осуществлены по Таврическому.



В результате обстрелов повреждены или разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, складские помещения и объекты инфраструктуры. Погибших и раненых нет.