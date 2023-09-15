Обстрелы в Николаевской области: ночью работала ПВО

09:54 15 сентября Киев, Украина

Ночью 15 сентября в Николаевской области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил Виталий Ким, начальник областной военной администрации, в своем канале в Телеграм.

"Ночью 15 сентября в области работала противовоздушная оборона, результаты будут объявлены позднее", - отметил Ким.

Также 15 сентября в 05:04 российские захватчики ударили по открытой территории Радсадовской территориальной громады, обошлось без разрушений и пострадавших.



В предыдущий день, 14 сентября, в 16:02, враг наносил удары по акватории Очаковской громады, также обошлось без пострадавших.