Обстрелы оккупантов в Харьковской области: разрушения и повреждения

10:04 23 июня Киев, Украина

За последние 24 часа российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.



Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.



В результате обстрела поселка Кругляковка в Купянском районе были повреждены не менее трех жилых домов, хозяйственные постройки и здание магазина, а также была уничтожена сельскохозяйственная техника в одном из фермерских хозяйств.



В поселке Петропавловка Купянского района жилой дом загорелся в результате вражеского обстрела.



В поселке Бударки Чугуевского района были повреждены здания частного домохозяйства.



Кроме того, в результате обстрелов города Купянска произошел лесной пожар.



За сутки не было зафиксировано пострадавших среди гражданского населения.