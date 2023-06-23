Обстрелы оккупантов в Харьковской области: разрушения и повреждения

За последние 24 часа российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
В результате обстрела поселка Кругляковка в Купянском районе были повреждены не менее трех жилых домов, хозяйственные постройки и здание магазина, а также была уничтожена сельскохозяйственная техника в одном из фермерских хозяйств.
В поселке Петропавловка Купянского района жилой дом загорелся в результате вражеского обстрела.
В поселке Бударки Чугуевского района были повреждены здания частного домохозяйства.
Кроме того, в результате обстрелов города Купянска произошел лесной пожар.
За сутки не было зафиксировано пострадавших среди гражданского населения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
В результате обстрела поселка Кругляковка в Купянском районе были повреждены не менее трех жилых домов, хозяйственные постройки и здание магазина, а также была уничтожена сельскохозяйственная техника в одном из фермерских хозяйств.
В поселке Петропавловка Купянского района жилой дом загорелся в результате вражеского обстрела.
В поселке Бударки Чугуевского района были повреждены здания частного домохозяйства.
Кроме того, в результате обстрелов города Купянска произошел лесной пожар.
За сутки не было зафиксировано пострадавших среди гражданского населения.
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