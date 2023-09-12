Обстрелы Никополя и Марганца: пострадали дома и инфраструктура

11:03 12 сентября Киев, Украина

Вечером 11 сентября войска рф атаковали город Никополь, а ночью произошел обстрел Марганца, расположенного в Днепропетровской области.



Об этом 12 сентября сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.



Лысак подчеркнул, что вооруженные силы агрессора использовали тяжелую артиллерию в ходе атаки. В результате инцидента пострадали магазин, семь частных домов и хозяйственные постройки. Также были повреждены три газопровода и столько же линий электропередачи.



Утром 12 сентября враг нанес удар по Великомихайловской громаде, расположенной в Синельниковском районе. В ходе атаки была задета линия электропередачи.



Лысак отметил, что, к счастью, в результате этих атак не было жертв и раненых.