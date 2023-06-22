Обстрелы Херсонской области: ранены три человека

В течение последних суток российская армия совершила серию обстрелов Херсонской области, в результате которых три человека были ранены.
Эту информацию сообщил начальник Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, через канал в Телеграм.
Эту информацию сообщил начальник Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, через канал в Телеграм.
Российские военные атаковали жилые кварталы населенных пунктов в области, а также административное здание Херсона и населенный пункт Новорайской сельской общины Бериславского района.
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