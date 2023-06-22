Обстрелы Херсонской области: ранены три человека

10:08 22 июня Киев, Украина

В течение последних суток российская армия совершила серию обстрелов Херсонской области, в результате которых три человека были ранены.



Эту информацию сообщил начальник Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, через канал в Телеграм.

"За последние сутки противник осуществил 79 обстрелов, выпустив около 400 снарядов из минометов, артиллерии, систем "Град" и беспилотные летательные аппараты. Было зафиксировано 20 обстрелов города Херсона", - говорится в сообщении.

Российские военные атаковали жилые кварталы населенных пунктов в области, а также административное здание Херсона и населенный пункт Новорайской сельской общины Бериславского района.