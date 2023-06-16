Обстрелы Харькова из РСЗО: раненые в Купянске, повреждения жилых домов

Во время последних суток вблизи села Вязовое, расположенного в Харьковской области, российские военные нанесли удар с помощью двух ракет С-300, однако они приземлились на открытом поле, не причинив вреда.
В то же время, город Купянск был обстрелян из РСЗО, в результате чего две женщины и один мужчина получили ранения.
Эту информацию подтвердил Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации.
За прошедшие сутки вражеские силы систематически обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, используя ствольную артиллерию, РСЗО и ракетное вооружение.
В результате обстрелов Купянска с помощью РСЗО были повреждены как минимум 14 приватных жилых домов и хозяйственные постройки, а также возникли пожары.
Три пострадавших, две женщины в возрасте 76 и 53 лет, и гражданский мужчина в возрасте 35 лет, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
В то же время, город Купянск был обстрелян из РСЗО, в результате чего две женщины и один мужчина получили ранения.
Эту информацию подтвердил Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации.
За прошедшие сутки вражеские силы систематически обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, используя ствольную артиллерию, РСЗО и ракетное вооружение.
В результате обстрелов Купянска с помощью РСЗО были повреждены как минимум 14 приватных жилых домов и хозяйственные постройки, а также возникли пожары.
Три пострадавших, две женщины в возрасте 76 и 53 лет, и гражданский мужчина в возрасте 35 лет, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
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