Обстрелы гражданских объектов в Николаеве - двое раненых

В результате обстрела российсийскими оккупанатами гражданских объектов ранены два человека.
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал об обстановке в Николаеве и области.
По его словам, российские военные стреляют хаотично и беспорядочно по гражданским объектам. Этой ночью под обстрел попали интернат, больницы и котельная в Николаеве.
Виталий Ким отметил, что силы РФ меняют тактику: совершают обстрелы, а потом прячутся в селах, поэтому украинские военные не могут "накрыть" противника ответным огнем в полной мере.
По его словам, российские военные стреляют хаотично и беспорядочно по гражданским объектам. Этой ночью под обстрел попали интернат, больницы и котельная в Николаеве.
Виталий Ким отметил, что силы РФ меняют тактику: совершают обстрелы, а потом прячутся в селах, поэтому украинские военные не могут "накрыть" противника ответным огнем в полной мере.
В результате обстрелов жертв нет, два человека были ранены.
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