Обстрелы гражданских объектов в Николаеве - двое раненых

09:39 12 марта Киев, Украина

В результате обстрела российсийскими оккупанатами гражданских объектов ранены два человека.





По его словам, российские военные стреляют хаотично и беспорядочно по гражданским объектам. Этой ночью под обстрел попали интернат, больницы и котельная в Николаеве.



Виталий Ким отметил, что силы РФ меняют тактику: совершают обстрелы, а потом прячутся в селах, поэтому украинские военные не могут "накрыть" противника ответным огнем в полной мере. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал об обстановке в Николаеве и области По его словам, российские военные стреляют хаотично и беспорядочно по гражданским объектам. Этой ночью под обстрел попали интернат, больницы и котельная в Николаеве.Виталий Ким отметил, что силы РФ меняют тактику: совершают обстрелы, а потом прячутся в селах, поэтому украинские военные не могут "накрыть" противника ответным огнем в полной мере.

"Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", - подчеркнул он.

В результате обстрелов жертв нет, два человека были ранены.