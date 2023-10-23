Обстрелы дороги в Авдеевку: проблемы с эвакуацией и гуманитарной помощью

12:41 23 октября Киев, Украина

Постоянные обстрелы дороги, ведущей в Авдеевку, Донецкая область, создают серьезные проблемы с эвакуацией и поставками гуманитарной помощи в городе, как отмечено председателем Авдеевской военной администрации, Виталием Барабашем.



Согласно его заявлению, ситуация с логистикой в регионе чрезвычайно сложная. Дорога, протяженностью в 22 километра, ведущая в Авдеевку, подвергается постоянным обстрелам, как днем, так и ночью. Это серьезно затрудняет действия по эвакуации местных жителей и поставке гуманитарной помощи. Все логистические операции зависят от этой дороги, и вражеская сторона пытается перерезать этот путь, подвергая его постоянным атакам.



По его словам, в последние три дня эвакуации жителей не проводилось, но это не связано с риском обстрелов, а скорее с тем, что люди не хотят покидать свои дома. На данный момент в городе Авдеевка остается 1 601 человек.