Обстрелами ЗАЭС оккупанты обесточили больницы и поставили жизнь пациентов под угрозу

18:54 25 августа Киев, Украина

Из-за обстрелов россиян Запорожской атомной электростанции часть больниц во временно оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей остались без электроснабжения.



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



По словам министра, медицинские учреждения не имеют возможности нормально выполнять свои прямые функции. Он также назвал действия российских кафиров геноцидом, ведь жизнь многих людей, физически пострадавших во время войны, находится под угрозой.

“Под угрозой оказалась самое ценное – жизнь людей, которые сегодня находятся в операционных, на ИВЛ, в реанимациях на территории Херсонской и части Запорожской областей. Обесточивая наши больницы, рф в очередной раз показывает миру свое истинное лицо – лицо террориста”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что только с начала полномасштабного вторжения удалось доставить в больницы 334 генератора питания.