Обстрел Запорожья: ракетный удар по промышленному объекту

В Запорожье вечером в пятницу, 18 ноября, прозвучало несколько громких взрывов. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, местные жители слышали по меньшей мере пять громких взрывов.

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту инфраструктуры Запорожья.

Он добавил, что на месте работают спасатели и пообещал обнародовать детали позже.

Под завалами, куда попали российские ракеты, могут находиться люди. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев.

"Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. В настоящее время там зафиксировано пять прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар. Прямо сейчас под завалами могут находиться люди", - написал он.

По словам Куртева, это работники, которые могли находиться в это время на работе.

Позже он добавил, что из-за вражеской атаки часть одного из районов осталась без отопления. Также пострадали жилые дома.

Тем временем, в российских соцсетях распространяется видео прилетов и пожара, как утверждается, из Запорожья.

Напомним, в ночь на 17 ноября в результате удара по Вольнянскому району Запорожской области ракета попала в двухэтажный дом. Позже сообщалось, что из-под завалов достали тела уже девятерых погибших.