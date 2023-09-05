Обстрел Запорожской области: более сотни атак за сутки, разрушены жилые дома

11:25 14 августа Киев, Украина

Российские террористические войска за сутки почти сотню раз ударили по 24 населенным пунктам Запорожской области.



Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и пресс-служба Министерства внутренних дел.



Ночью, около 2:00 рашисты нанесли ракетные удары по одному из населенных пунктов в Запорожском районе, в результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома, а в соседних домах вылетели окна.

"Спасены 3 человека, к сожалению, двое погибли", - добавили в МВД.

7 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Чаривне, Новодаровку и Малые Щербаки. 5 ударов из РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке, 3 ракетных удара - по Степному, а также авиационный удар по Пятихаткам. За минувшие сутки военные рф осуществили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Чаривного, Красного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Каменского, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавней.



В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.



Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.