Обстрел Запорожской области: 20 населенных пунктов оказались под огнем

12:25 17 августа Киев, Украина

Российские оккупанты за минувшие сутки, 16 августа, обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в своем Telegram-канале в четверг, 17 августа.



По словам Малашко, 70 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Щербаков, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Ольговского, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Новояковлевки и других сел на линии огня.



Также российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Новояковлевку и Новодаровку. Они атаковали семью беспилотниками (БПЛА) Железнодорожное, Новодаровку, Волшебное, Левадное и Пятихатки. Оккупанты также попали ракетой по Запорожскому району, но снаряд упал между двумя селами и не нанес ущерба.



В результате обстрелов повреждены или разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. Поступает информация о раненых и погибших.