Обстрел в Херсоне: повреждена критическая инфраструктура, проблемы с энергоснабжением

16:27 02 ноября Киев, Украина

В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры в результате обстрела оккупантов. Вследствие атаки возникли временные проблемы с энергоснабжением, и на месте продолжаются работы по устранению повреждений.

Информацию об этом сообщил глава городской военной администрации, Роман Мрочко, который также отметил, что согласно данным Херсоноблэнерго, инцидент произошел в центральной части города.

В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы, направленные на восстановление энергоснабжения и устранение последствий атаки.